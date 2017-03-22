NBA》表弟發威狂飆41分 鵜鶘擊退灰熊收三連勝

卡森斯（中）今攻下41分、17籃板，率鵜鶘以95：82擊退灰熊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在今日對上灰熊的比賽轟出41分，並命中5記三分球，與好搭擋A.戴維斯（Anthony Davis）合飆60分，率鵜鶘以95：82力克灰熊。

卡森斯今日攻下全場最高41分，並外帶17籃板，這是他生涯第三次拿下超過40分以及15籃板的比賽。而且單場三分球9投5中，也平了卡森斯的生涯紀錄。優異表現外加隊友支援，鵜鶘喜收三連勝，目前為西部第11，距離進入季後賽還差3.5場勝差。

其他鵜鶘球員得分方面，A.戴維斯有19分13籃板的雙十表現，哈勒戴（Jrue Holiday）則貢獻11分、6助攻，替補克勞佛德（Jordan Crawford）也挹注10分。

灰熊今日籃板數42個不及對手的51個，外線命中率也相當低迷，僅有25.7%。球員部分，康利（Mike Conley）拿下16分、6籃板，M.加索（Marc Gasol）貢獻10分、8籃板、4助攻，卡特（Vince Carter）拿下4分，但三分球6投盡墨。