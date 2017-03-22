NBA》連2天場上大亂鬥 羅培茲、伊巴卡揮拳互毆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今日挑戰暴龍主場，但在第三節時公牛中鋒羅培茲（Robin Lopez）卻與暴龍前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）爆發肢體衝突，兩人皆遭驅逐，暴龍助理教練與公牛球員米洛提奇（Nikola Mirotic）也因助陣而各收下一次技術犯規。

在第三節剩下3分多鐘時，巴特勒（Jimmy Butler）投進三分球，此時伊巴卡準備拿球重新發球，卻撞到一旁的羅培茲，羅培茲馬上回瞪伊巴卡並拍掉他手中的球，雙方爆發衝突，甚至互相揮拳，德羅森（DeMar DeRozan）為了拉開伊巴卡還跌倒在地，場面火爆。之後兩位當事人各收下技術犯規，並被驅逐出場。

另外一起衝突則是米洛提奇準備上前與伊巴卡理論，但卻遭暴龍助理教練擋住，之後暴龍助教還推了米洛提奇一把，雙方事後都吃下一記技術犯規。

羅培茲在離場前留下12分、4籃板，而伊巴卡則是貢獻16分、6籃板。兩隊最後進入延長賽，終場暴龍以122：120戰勝公牛。