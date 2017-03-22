經典賽》冠軍戰再操狄亞茲？水手隊大方開綠燈
2017/03/22 09:47
狄亞茲（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕波多黎各隊的年輕終結者狄亞茲（Edwin Diaz）昨天強力關門，幫助球隊連2屆晉級冠軍戰，經典賽最後一戰他勢必將再度登板，對此他的大聯盟母隊水手相當大方的給波多黎各開綠燈。
大聯盟官網報導指出，水手總管狄波托（Jerry Dipoto）雖然對陣中的年輕終結者相當保護，但已同意波多黎各在經典賽的冠軍戰中使用狄亞茲。
狄亞茲昨天對荷蘭投2局無失分，且毫無保留的飆出逼近100英哩的火球，他本屆出賽7場收下2次救援成功，明天進行的冠軍戰將隨時待命登板。
水手總教練瑟維斯（Scott Servais）對於狄亞茲昨天投2局並無太多想法，他說：「我說過，他可能是最能從經典賽獲益的選手之一，還好他昨天沒有在第2局投太多球，我確定他們明天若有需要一定會用他。」
瑟維斯認為，經典賽有助於年僅22歲的狄亞茲成長，「他現在就缺經驗而已，希望我們也能從經典賽中受益。」瑟維斯說。
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