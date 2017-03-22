MLB》不懂英文怎麼辦？ 他年輕時連吃90天披薩

〔體育中心／綜合報導〕印地安人的委內瑞拉先發卡拉斯科（Carlos Carrasco）日前應邀在球星論壇（Player's Tribune）網站上發文，回憶剛到美國追尋棒球夢的往事。但卡拉斯科卻爆料，自己在費城人第一次春訓時，長達90天的晚餐只吃披薩。

「我沒在唬爛，我每一天都點達美樂，因為那是我唯一知道怎麼點的食物。」卡拉斯科說，「因為我訂太多，春訓基地旁邊那間達美樂還加碼1個月的免費披薩。除了吃披薩跟打棒球，我很少做其他事情，剛來美國的幾年內我也很少跟隊友聊天，不是不願意，而是我英文爛、不懂怎麼聊。」

2009年，卡拉斯科決定改變自己，因為費城人在7月為了得到賽揚獎強投李伊（Cliff Lee），把卡拉斯科打包交易到印地安人。卡拉斯科下定決心學英文，開始好好跟隊友溝通，不僅結婚、生子，還在去年8月通過公民資格考試，得到美國國籍。

卡拉斯科。（資料照，美聯社）