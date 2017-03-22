MLB》要退休球衣了？巨人將全壘打王邦茲聘回
2017/03/22 10:39
邦茲回鍋巨人擔任顧問職。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕全壘打王邦茲（Barry Bonds）去年在馬林魚擔任打擊教練並不愉快，季後遭球團開除，不過他的前東家巨人今天宣佈將他請回，新身份是球隊執行長Larry Baer的特別顧問。
不過巨人並未公佈邦茲的具體工作內容，但巨人過去就曾將梅斯（Willie Mays）、麥考菲（Willie McCovey）、裴瑞（Gaylord Perry）等當家球星聘回，並經常出席公開活動。
巨人將邦茲聘回，下一步可能將舉行球衣退休儀式，但這球隊只退休名人堂球員的傳統相違背，能否實現尚不得而知。
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