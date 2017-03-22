世界盃資格賽》最終輪陷2連敗深淵 美國盼老將拯救

〔體育中心／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃資格賽中北美區最終輪，美國在去年11月中連敗給墨西哥與哥斯大黎加，隨後火速解雇克林斯曼（Jürgen Klinsmann），由艾瑞納（Bruce Arena）接任總教練。台灣時間週六（25日）早上，美國將迎戰宏都拉斯，接著在下週三（29日）作客巴拿馬，希望重回國家隊的老將能幫助球隊止敗。

美國為了這2場比賽徵召畢斯利（DaMarcus Beasley）、丹普西（Clint Dempsey）以及守門員豪爾德（Tim Howard），他們是艾瑞納在2005年率領美國從會外賽出線的主力，沒想到如今再度聚首。

去年11月，美國以0：4慘敗給哥斯大黎加，當時只有10名球員來自美國大聯盟（MLS），「我想艾瑞納教練會徵召最有可能贏球的那些人，」中場布萊德利（Michael Bradley）說，「不管他是效力國內或是國外，穿上國家隊球衣就必須無所畏懼。」

自1990年義大利世界盃，美國連續6屆從資格賽闖入會內賽（1994年主辦除外），也只有哥斯大黎加與墨西哥能攜手晉級。但這次資格賽美國前2場就與兩國狹路相逢，吞下2連敗讓晉級形勢變得相當不利。

資格賽最終輪剩8場比賽，6隊裡只有3隊能直接晉級明年世界盃，目前哥斯大黎加2連勝暫居榜首，分居2、3名的是1勝1和的墨西哥與巴拿馬，宏都拉斯1勝1敗排第4，千里達與多巴哥則跟美國一樣2連敗。

巴西世界盃大放異彩的守門員豪爾德。（資料照，美聯社）