高爾夫》伍茲出新書 一本喊價破萬

伍茲出新書。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕「老虎」伍茲的親筆簽名新書，已確定可以在ebay網站上買到，售價已經拉到400美元。但伍茲能不能參加今年第1場四大賽─美國名人賽，連他自己也不確定。

仍在背傷復健過程中的伍茲，為了宣傳他的新書「1997名人賽：我的故事」（The 1997 Masters: My Story），專程跑了一趟紐約，上電視節目打書，並舉行新書發表會，還在300本新書上親筆簽名。

這本書在網購平台Amazon上面的售價是18.14美元（約台幣557元），但有親簽的版本在ebay上頭，至少已有7本正在拍賣，其中1個賣家已掛出399.99美元的價碼（約台幣1萬2274元），漲了21倍。

另1個賣家從80美元起標，已有28次出價，台灣時間今天上午10時的價格已來到305.01美元。

伍茲新書的價格已達305美元。（取自網路）

這本新書已經上市，但今年的名人賽伍茲究竟是躺在家裡邊治療邊看轉播，還是能到奧古斯塔國家俱樂部參賽，目前連他都無法確定。

伍茲說：「老天吶，我希望能打名人賽，我努力嘗試著，盡一切可能讓我能重回戰場投入比賽，我喜歡這場賽事，在我生命中它的意義非凡，它有悠久的歷史，對我有許多不同的意義，我很想回到那裡。」

美國媒體日前引述「親近伍茲人士」的說法，指出伍茲現在還無法拿起球桿揮擊，更不可能參加今年的名人賽。但伍茲的經紀人史坦柏格馬上出面駁斥這個說法。

距離名人賽只剩兩週，伍茲想重返1997年榮耀的舞台，除了復健上的努力，恐怕還需要一點奇蹟。