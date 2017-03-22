NBA》湖人為歐尼爾立銅像 Kobe將出席揭幕典禮

〔體育中心／綜合報導〕湖人球隊總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）去年12月曾宣布，將在當地時間3月24日於主場史戴波中心（Staples Center）外面為21世紀初三連霸功臣歐尼爾（Shaquille O'neal）立一座銅像。

歐尼爾自1996-97年起在湖人效力8個球季，與Kobe聯手拿下2000年到2002年共3座總冠軍。歐尼爾將成為史戴波中心外第4座球員銅像，前3座分別是魏斯特（Jerry West）、魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

據《湖人國度》網站報導，前總教練傑克森（Phil Jackson）、前隊友Kobe都將出席揭幕典禮。銅像本體高度為9呎（約2.7公尺），加上低部平台後為10呎（3公尺），總重量則達1200磅（約544公斤）。

湖人以歐尼爾扣籃為原型製作銅像。（取自湖人官網）