NBA》恩比德手術時間未定 何時復出成未知數

恩比德（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）日前宣告他本賽季報銷，但目前為止七六人都還沒訂出恩比德手術的時間。根據NBA的消息，七六人球團還在考量各方意見以及可能的治療方法，並希望能很快的獲得辦法。

恩比德前兩年因右腳手術而缺席新秀賽季，本季是他首度登上NBA。但恩比德在一月底時因左膝半月板撕裂傷，而缺席多場比賽，在三月初時，球團更直接宣布恩比德將不會再上場，本季宣告報銷。目前手術時間未定，復原時間也成未知數。恩比德本季場均繳出20.2分、7.8籃板與2.5阻攻。

而七六人狀元西蒙斯（Ben Simmons）本季同樣因為傷勢而錯失上場機會，他在去年九月的訓練營中弄傷右腳。七六人本季目前戰績26勝44敗，在東部排名倒數第3，例行賽還剩下12場，七六人下一場比賽將對上雷霆。