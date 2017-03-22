NBA》加入反輪休行列 湯普森老爸：打82場比賽不難

〔體育中心／綜合報導〕NBA各隊輪休話題延燒，勇士對馬刺之戰，柯爾（Steve Kerr）讓年輕的柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）輪休，更成為眾矢之的。湯普森的爸爸、球員時代隨湖人2度奪冠的老湯普森（Mychal Thompson）也出面表示，自己堅決反對輪休。

老湯普森除了1978-79年新秀球季與生涯最後2季出賽僅70到73場，每季出賽數都在79場以上，平均上場時間接近30分鐘。

「我不喜歡看到球員輪休，」老湯普森說，「打滿82場比賽並不難。反而是兩場比賽中間的活動會讓人精疲力盡。想保持身體健康，就得在兩場比賽之間充分休息，照顧好自己的身體，也要注意飲食，酒也不能喝多。」

「當你是聯盟當紅球星時，球迷會因為你特地花錢買票看你上場，」老湯普森說，「你應該明白自己的責任。如果我是總教練，我會讓球員上場35到38分鐘，隔天不想練球就可以不練，可以在家躺在沙發上好好休息。」

老湯普森（右）不希望看到球員輪休。（取自推特）