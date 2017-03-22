台聯青年軍呼籲：「以台灣之名參加東京奧運」

台聯黨譴責體育署自我矮化，要求以「台灣」之名參加東京奧運。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台聯青年軍上午率眾至體育署大門口召開「不是中華台北，要求體育署長林德福下台」記者會，呼籲蔡政府「以台灣之名參加東京奧運」，並針對林德福日前受訪時「以中華台北參加國際賽，是不得已的選擇」言論，表達遣責。

台聯前立委周倪安表示，「奧會模式」是過去舊政府簽定，現在時空背景都不相同，國際運動賽會也該轉型正義，讓台灣運動員擁有真實的名稱，尤其蔡英文在國際上都以台灣總統自居，林德福才剛上任，不該連努力都沒有，就自我繳械，也不提出爭取台灣正名的政策，這樣的署長太官僚，有何用處？「是不是將來遇到任何困難，林德福署長都要說：『是不得已的選擇』？我希望他要硬起來！」

台聯黨譴責體育署自我矮化，要求以「台灣」之名參加東京奧運。（記者林正堃攝）

台聯文宣部主任陳嘉霖說，日本「2020東京五輪台灣正名推進協議會」在今年1月成立，積極發起連署活動，要提交給國際奧委會的網路連署書已達6萬份，要給東京都議會的正式連署書也有1萬份，連外國人都為台灣打抱不平，林德福身為台灣的體育署長，怎麼還有舊官僚思維，「雖然在中國的打壓之下，台灣處境非常艱難，但身為政務官，也應該要提出突破的辦法與策，而不是以失敗主義的態度面對困境。」

體育署國際組副組長葉劉慧娟出面代表接受抗議書，她表示，當年歷經各界努力，甚至打國際官司，才在1981年洛桑協議簽定所謂「奧會模式」，讓我國以「中華台北（Chinese Taipei ）」名稱重新參與國際賽，也保障台灣運動員在國際舞台的出賽空間，如今民眾訴求和聲音署方已經聽到了，也會檢視能否有改進空間。