NBA》拓荒者末節熄火 3分之差不敵公鹿

米德爾頓（右）攻下全隊最高26分，助公鹿以93：90擊敗拓荒者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今日迎戰公鹿，但在第二節時表現失常，僅得14分，雖然下半場積極追分，但還是不敵公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與米德爾頓（khris Middleton）聯手攻下的48分，終場拓荒者以90：93敗給公鹿。

拓荒者今日外線手感奇差無比，全隊21投僅4中，命中率不到2成。雖然在第四節時一度超前公鹿，但在最後3分鐘進攻熄火，半分未得，最終無奈吞敗，中斷三連勝紀錄。拓荒者目前為西部第9，落敗後與第8的金塊還有1場勝差。

拓荒者球員得分方面，里拉德（Damian Lillard）攻下31分7助攻，麥考倫（C.J. McCollum）也貢獻21分，諾基奇（Jusuf Nurkic）則挹注11分14籃板。

而公鹿部分，字母哥有22分、8籃板的進帳，米德爾頓則是攻下全隊最高26分，外帶3抄截。孟羅（Greg Monroe）拿下9分9籃板。公鹿目前為東部第8。