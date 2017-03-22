NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
2017/03/22 12:22
〔體育中心／綜合報導〕就在NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）發函要求各隊不得任意輪休之後，騎士球星詹姆斯（LeBron James）受克利夫蘭媒體專訪時表示，自己不認同聯盟看法，並稱聯盟此舉原因只有一個：詹姆斯也開始輪休，讓球迷看不到精采比賽。
勇士與馬刺大舉輪休的比賽後一週，騎士到洛杉磯先後與快艇、湖人進行2連戰，第一場選擇輪休詹姆斯、厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love），最後輸給快艇30分，接著面對湖人，由於全國直播緣故，騎士讓主力上場比賽，此舉引來球迷與媒體議論。
「我不明白為何輪休又變成問題，是因為我也開始輪休嗎？」詹姆斯說，「我想一定是這樣吧。但各位聽好了，帕波維奇（Gregg Popovich）可能十幾年來都這樣輪休，外界對他只有稱讚『這就是波總最聰明的地方。』他讓球員輪休，5度贏得總冠軍。但聯盟裡的教練們不是每個都像他一樣受人敬重，所以聯盟這次發函給各隊老闆。」
「聯盟裡有些球隊的老闆不太管事的，」詹姆斯補充，「發函給他們，要求他們有任何輪休情況得提前通知，教練團做決定之後要讓老闆過目，這樣根本不合邏輯。」
詹姆斯（左）認為帕波維奇（右）帶動的輪休風潮並沒有錯。（資料照，USA Today）
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