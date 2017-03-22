NBA》柯瑞17分力壓弟弟 勇士又寫新紀錄
2017/03/22 11:58
柯瑞率領勇士大破小牛。（美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士今於客場出戰小牛，柯瑞兄弟互別苗頭，最終勇士柯瑞哥面子、裡子雙贏，他攻下17分、9助攻，力壓柯瑞弟的10分、4助攻，終場勇士112：87大勝小牛，拿下本季客場第28勝。
K.湯普森延續近期火燙手感，三分球8投5中，攻下全場最高23分，已經連續7場的分飆破20大關，後衛克拉克（Ian Clark）替補表現出色，進帳18分。
首節，小牛取得2分小幅領先，但次節開始勇士大軍砲火四射，單節灌下34分，分差拉開至雙位數、奠定勝基；三節打完，勇士已取得20分的大幅領先，比賽提早進入垃圾時間。
率先拿下聯盟最多57勝的勇士，又默默寫下新紀錄，今客場痛擊小牛，成為聯盟史上第一支球隊能連續三個球季客場都至少拿下28勝的紀錄，總計近三年勇士客場已拿下90勝。
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