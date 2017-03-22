NBA》大羅培茲談弟弟衝突 「他總是搞砸事情」

大羅培茲投進致勝球，成為籃網英雄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日羅培茲兄弟檔成功佔盡NBA版面，大羅培茲（Brook Lopez）今日投進絕殺致勝球，幫助籃網以98：96險勝活塞。而小羅培茲（Robin Lopez）則是與暴龍球員伊巴卡（Serge Ibaka）大打出手，而遭到驅逐。

大羅培茲在賽後接受訪問時表示，弟弟總是會搞砸事情，「我在比賽時聽到很多人告訴我這件事，很像以前NBA的風格。弟弟總是會當第一個出手的人，他常像這樣搞砸事情。」而當談到是否曾與弟弟發生類似衝突時，大羅培茲自信地表示，自己都是佔上風，「我們當然吵過，我現在就可以告訴你們，如果今天是我在那的話，倒在場上的就會是我弟。」

大羅培茲今日貢獻29分、7籃板，並投進絕殺致勝球。而小羅培茲在離場前留下12分、4籃板，終場公牛以120：122敗給暴龍。

小羅培茲（右二）今日與伊巴卡發生肢體衝突。（今日美國）