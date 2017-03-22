NBA》鬼之切入成絕響？ 吉諾比利：籃球已經不是重心

〔體育中心／綜合報導〕馬刺的阿根廷老將吉諾比利（Manu Ginobili），最近接受阿根廷電台採訪時透露，自己的生涯即將走入尾聲。吉諾比利不僅2度入選明星賽，還帶領阿根廷男籃贏得2004年奧運金牌。儘管沒有明確表示，但吉諾比利有望循前隊友鄧肯（Tim Duncan）的腳步，在球季結束後的某一天低調宣布退休。

吉諾比利表示：「我不認為自己的生涯會再持續多久，我的心情已經放鬆許多，也不用一肩扛下球隊勝敗。現在籃球已經不是我的生活重心，我更在意的是家人以及孩子。」

本季吉諾比利的平均上場時間為18.9分鐘，能得到7.6分、2.3籃板、2.7助攻，並多次在場上製造對方進攻犯規，為球隊贏回球權。

15個球季以來，吉諾比利以「歐洲步」隨馬刺贏得4座總冠軍，並深深影響後來的左撇子後衛，像是哈登（James Harden）、羅素（D'Angelo Russell）。3月初，NBA TV公布「最受歡迎的招牌動作」，吉諾比利的歐洲步在決賽以74%的得票率奪冠，擊敗厄文（Kyrie Irving）的反手上籃。

吉諾比利（左）、哈登（右）。（資料照，USA Today）