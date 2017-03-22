中華奧會：國際現實下正名台灣難度高

中華奧會表示，現階段正名台灣難度高。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對台聯上午率眾至體育署呼籲「以台灣之名參加東京奧運」，中華奧會秘書長沈依婷回應，兩岸政治氛圍與國際現實環境下，目前要正名台灣的難度確實很高，「大家都不喜歡『中華台北（Chinese Taipei ）』這個名稱，卻至少保障我們運動員參與國際賽的權利。」

1971年我國退出聯合國，在中國強力打壓下，台灣運動員參與國際賽事空間更受排擠，不但1974年德黑蘭亞運失去會籍無法參與，1976年蒙特婁奧運主辦國加拿大更拒發我國奧運代表團入境簽證。直到1979年國際奧會在名古屋決議，通過我國奧會更名，1981年在國際奧會總部洛桑簽署協議，更名為中華台北奧會，使用新的會旗和會歌，我國才重獲國際奧會承認，以「奧會模式」回到國際賽會舞台。

以現在政治環境來看，「台灣」名義或許多數民眾表示認同，但沈依婷強調，洛桑協議具國際法律效用，即使30多年來我國政黨更替數次都得遵守。更何況「奧會模式」是為了讓我國選手能順利參加國際奧會相關運動賽事，儘管無法使用國旗、國歌，或者正名，但從舞台機會這點考量，是可以妥協接受，也給往後台灣運動員有發揮空間，「我想林德福署長先前受訪時說的沒錯，現階段我們不妨先拚實力，把成績衝出來。」

沈依婷進一步解釋，不論日本民眾連署支持與否，兩岸特殊氛圍與國際現實環境下，要求國際奧會更改洛桑協議、甚至支持我國正名的難度極高。至於過去有人提出我國另以新名稱申請加入奧會的說法，恐怕也不可行，她強調，1996年國際奧會已決議，必須是聯合國會員或國際紅十字會員，才能申請參與奧會相關賽事，目前我國這兩個資格都沒有，此舉並不可行。