經典賽》大聯盟流口水 菅野智之狂飆K的秘密曝光
2017/03/22 13:56
菅野智之在大聯盟明星打線前證明自己。（歐新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕日本隊今天在四強以1：2敗給美國隊，雖然無緣挺進冠軍戰向波多黎各復仇，但先發投手菅野智之的優異表現已被大聯盟看見，未來極有可能赴美挑戰。
菅野智之今天先發6局只失1分，在他退場時美國還與日本1：1僵持不下，他只被敲出3支零星安打，飆出6次三振，且只有1次保送發生。
賽後大聯盟官網用「菅野證明自己能壓制MLB全明星」為標題，分析菅野的強大在於四縫線速球、曲球的轉速極高，可排在去年大聯盟投手的前段班，根據《Statcast™》實測，菅野的四縫線速球轉速達2513RPM（每分鐘轉速），接近印地安人終結者艾倫（Cody Allen）與達比修有的水準，而一般來說四縫線速球轉速越高的選手所能創造的三振率也就越高。
若將菅野智之的曲球放在大聯盟可能也是一時之選，《Statcast™》進一步指出，菅野智之的曲球轉速平均約為2859RPM，最高可達到3079RPM的水準，而這樣的成績在去年大聯盟也只有5名投手能辦到。
27歲的菅野智之是讀賣巨人的王牌，曾拿下2014年的中央聯盟MVP，去年三振數高居聯盟第一，生涯出賽101場，成績為44勝28敗、2.34防禦率、592次三振、1.07被上壘率、697局。
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