NBA》一個月換三隊 卡斯比落腳灰狼

卡斯比在鵜鶘只打一場比賽就遭釋出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕28歲前鋒卡斯比（Omri Casspi）在昨天正式加盟灰狼，在新球隊重新開始，而灰狼是卡斯比本季效力的第三支球隊。

卡斯比原為國王球員，但在季中時與卡森斯（DeMarcus Cousins）一同被交易至鵜鶘，不料卡斯比在鵜鶘的第一場比賽就弄傷大拇指，隨即遭釋出。在傷癒後，卡斯比積極回歸球場，而日前卡斯比也與灰狼簽約至本賽季結束。

卡斯比在短短一個月換了三支球隊，但他表示會享受這個過程。「從2月20到3月20，我從沙加緬度到紐奧良，現在我來到這裡。但這就是籃球，很有趣，我也會享受這個過程。」

灰狼則希望透過卡斯比的加入，加強球隊的進攻火力，總教練希波鐸（Tom Thibodeau）就表示灰狼需要多出手，「我們認為卡斯比在場上能好好發揮，他以前的表現說明了他是個很棒的射手，我們一直很喜歡他。」

而卡斯比因為拇指傷勢，在賽季結束前都必須戴上護具，但他表示這並不影響投籃。卡斯比今日就披上灰狼球衣，出戰與馬刺的比賽，他替補上場21分鐘，攻下5分1籃板，並投進一顆三分球。