NBA》一個月換三隊 卡斯比落腳灰狼
2017/03/22 14:41
卡斯比在鵜鶘只打一場比賽就遭釋出。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕28歲前鋒卡斯比（Omri Casspi）在昨天正式加盟灰狼，在新球隊重新開始，而灰狼是卡斯比本季效力的第三支球隊。
卡斯比原為國王球員，但在季中時與卡森斯（DeMarcus Cousins）一同被交易至鵜鶘，不料卡斯比在鵜鶘的第一場比賽就弄傷大拇指，隨即遭釋出。在傷癒後，卡斯比積極回歸球場，而日前卡斯比也與灰狼簽約至本賽季結束。
卡斯比在短短一個月換了三支球隊，但他表示會享受這個過程。「從2月20到3月20，我從沙加緬度到紐奧良，現在我來到這裡。但這就是籃球，很有趣，我也會享受這個過程。」
灰狼則希望透過卡斯比的加入，加強球隊的進攻火力，總教練希波鐸（Tom Thibodeau）就表示灰狼需要多出手，「我們認為卡斯比在場上能好好發揮，他以前的表現說明了他是個很棒的射手，我們一直很喜歡他。」
而卡斯比因為拇指傷勢，在賽季結束前都必須戴上護具，但他表示這並不影響投籃。卡斯比今日就披上灰狼球衣，出戰與馬刺的比賽，他替補上場21分鐘，攻下5分1籃板，並投進一顆三分球。
相關新聞
- NBA》鬼之切入成絕響？ 吉諾比利：籃球已經不是重心
- NBA》大羅培茲談弟弟衝突 「他總是搞砸事情」
- NBA》拓荒者末節熄火 3分之差不敵公鹿
- NBA》林書豪缺陣沒差 羅培茲率籃網絕殺活塞
- NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
推薦新聞
-
經典賽》無緣帶日本重返世界一 小久保總教練確定引退2017/03/22 15:13
-
NBA》一個月換三隊 卡斯比落腳灰狼2017/03/22 14:41
-
NBA》大羅培茲談弟弟衝突 「他總是搞砸事情」2017/03/22 13:58
-
經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K影片登MLB官網2017/03/22 13:34
-
NBA》林書豪缺陣沒差 羅培茲率籃網絕殺活塞2017/03/22 12:30