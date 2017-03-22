MLB》普萊斯手肘不適 紅襪預計讓他5月歸隊
2017/03/22 14:37
〔體育中心／綜合報導〕紅襪先發左投普萊斯（David Price）上周傳出手肘不適的消息，經過進一步檢查後，球團預計他最快將在5月歸隊。
「隊醫跟我說他的情況之後，我就沒那麼擔心了，」紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，「我們得慢慢來，不能急著要求他回來投球。」
普萊斯跟紅襪在2015年簽下7年2億1700萬美元的合約（約新台幣67億），去年35場先發裡拿下17勝9敗，防禦率3.99，各項數據都是2010年後最差的表現。唐布洛斯基仍然對他的積極態度讚譽有加：「他在今年有安排自我訓練，像是皮拉提斯運動（鍛鍊核心肌群）等等，但他可能做過頭了，才因此受傷。」
春訓期間，普萊斯的投球表現還不錯，因此唐布洛斯基表示：「他可能會因為趕不上開季而懊惱不已，但他的狀態調整得如何現在也沒人知道。我能確定的是，他整段春訓期間看起來都很好，我想他應該沒問題。」
普萊斯。（資料照，美聯社）
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