中職》桃猿捷報第3趴 天王吳宗憲當開球嘉賓

吳宗憲擔任開球嘉賓。（Lamigo桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊為桃捷開趴，桃猿捷報NO.3將再度邀請綜藝天王吳宗憲全速前進全猿主場，陪著球迷朋友見證捷運開通，傳出捷報，開出好球！

為了慶祝機捷開通直達全猿主場，桃猿捷報NO.1是羅德海洋隊特別派出吉祥物「馬君」以及啦啦隊「乾杯女孩」二次造訪全猿主場；桃猿捷報NO.2邀請湯瑪士小火車（Thomas and Friends）現身全猿主場；桃猿捷報NO.3則是「Local King」傳捷報！

其實天王並不是第一次駕到全猿主場，兩年前吳宗憲就踏進全猿主場擔任Lamigo TV的樂猿大來賓而且還快閃開球！睽違兩年，這次吳宗憲專程前來進行賽前表演，除了開球之外，吳宗憲將在棒球場開唱，首度在棒球場上讓球迷朋友欣賞他的好歌喉，他在當天也將客串Lamigo TV的娛樂大來賓，繼續以詼諧逗趣、獨樹一格的方式，讓球迷見識屬於「Local King」的樂猿播報。

吳宗憲將在3月30日（四）為Lamigo桃猿隊開球並亂入客串Lamigo TV的球評。而在當天搭配主持的樂猿大來賓則是妍言。