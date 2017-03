經典賽》美國隊致勝功臣 耶利奇的速度超狂（影音）

〔體育中心/綜合報導〕美國今天能以2:1險勝日本,馬林魚當家第3棒耶利奇(Christian Yelich)的跑壘相當關鍵,不但判斷準確,速度也相當驚人。

4局上耶利奇靠著菊池涼介的失誤上壘,隨後隊友獲保送推進上二壘,麥卡琴(Andrew McCutchen)一棒敲出左外野強勁安打,耶利奇一口起衝回本壘得分,為美國隊首開紀錄。

據《Statcast》系統計算,耶利奇從二壘跑回本壘只花了6.56秒,極速達時速33公里,速度相當驚人。

