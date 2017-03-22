經典賽》美國隊致勝功臣 耶利奇的速度超狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國今天能以2：1險勝日本，馬林魚當家第3棒耶利奇（Christian Yelich）的跑壘相當關鍵，不但判斷準確，速度也相當驚人。

4局上耶利奇靠著菊池涼介的失誤上壘，隨後隊友獲保送推進上二壘，麥卡琴（Andrew McCutchen）一棒敲出左外野強勁安打，耶利奇一口起衝回本壘得分，為美國隊首開紀錄。

據《Statcast》系統計算，耶利奇從二壘跑回本壘只花了6.56秒，極速達時速33公里，速度相當驚人。

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