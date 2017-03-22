網球》黃金左手遇襲滿3個月 科薇妥娃向球迷報平安
2017/03/22 15:49
〔體育中心／綜合報導〕去年12月遭歹徒持刀闖入家中攻擊的捷克女子網球好手科薇妥娃（Petra Kvitova），日前在Instagram上發文向球迷報平安，並表示復健仍在進行中，希望能重返球場。
科薇妥娃職業生涯拿過19座WTA巡迴賽女單冠軍，包括2011、14年2屆溫布頓公開賽冠軍，並在2011年溫網後衝上世界排名第2，因為強力球風被視為女網最佳左手球員之一。
「我還沒辦法告訴大家何時能完全復原，」科薇妥娃說，「但網球是我每天努力復健的動力，感謝所有支持我的家人與球迷朋友，陪我度過這整整3個月。」
剛落幕的印第安泉網賽，WTA特別設置簽名區，讓球迷寫下對科薇妥娃的祝福。（資料照，歐新社）
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