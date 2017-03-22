經典賽》無緣帶日本重返世界一 小久保總教練確定引退

小久保宣佈卸下日本國家隊總教練一職。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本今天以1：2敗給美國，經典賽止步於四強，賽後總教練小久保裕紀宣佈將在賽事結束卸下侍日本總教練一職。

小久保是日本隊公司化後的首任總教練，經歷世界12強棒球賽以及第4屆世界棒球經典賽2大國際賽，總戰績13勝2敗，未帶領日本隊拿過世界冠軍。

侍日本國家隊的總教練採任期制，有契約也有支薪，從小久保2013年上任以來，今年也將屆滿5年任期，儘管任內沒能帶領日本隊重返世界一，但已幫未來的總教練打下良好競爭基礎。