經典賽》4年前的遺憾討不回來 日本老將含淚仰天

〔記者龔乃玠／綜合報導〕4年前，日本隊內川聖一在8局下跑壘被觸殺出局，葬送反攻契機而無緣3連霸，賽後流淚將責任往身上扛。今年重新來過，內川在8局代打擊出安打，日本依然無法追平，讓這位老將再次淚灑美國，仰天無語。

2013年四強賽，日本對波多黎各8局下3分落後，本來靠著連續安打追回1分，1出局還攻占一二壘，結果日本隊暗號出現問題，內川在球投出拔腿狂奔二壘，抬頭才發現二壘上的井端弘和只有假跑，只能在一二壘間被觸殺出局。

時任日本監督山本浩二賽後表示，當時是下達雙盜壘戰術，證明內川沒有看錯暗號，但內川賽後淚流不止，表示比賽是毀在他的手裡，「我沒有任何藉口，也對前兩屆連霸的前輩感到抱歉。」

內川聖一4年前被觸殺出局。（歐新社）

4年後，內川再次披上日本隊戰袍，雖然不是先發球員，但是在關鍵時刻屢屢建功，前5場7打數擊出2支二壘打，打進3分打點，包括8強賽對古巴代打敲出超前的高飛犧牲打，幫助日本贏球晉級，賽後內川坦言4年前有許多遺憾，誓言本屆要討回世界一。

今天對上美國隊，內川在8局下代打上陣，無懼巨人終結者倫森（Mark Melancon），一棒擊出滾地安打，點燃日本隊攻勢，可惜最後在一二壘有人時，筒香嘉智未能建功，終結最後攻占得點圈逆轉的機會，賽後34歲的內川在休息室含著眼淚，告別可能是最後一次的經典賽，讓許多球迷不捨。

內川聖一含著眼淚。（取自推特）

內川聖一代打敲安。（法新社）