經典賽》4年前的遺憾討不回來 日本老將含淚仰天
2017/03/22 15:24
〔記者龔乃玠／綜合報導〕4年前，日本隊內川聖一在8局下跑壘被觸殺出局，葬送反攻契機而無緣3連霸，賽後流淚將責任往身上扛。今年重新來過，內川在8局代打擊出安打，日本依然無法追平，讓這位老將再次淚灑美國，仰天無語。
2013年四強賽，日本對波多黎各8局下3分落後，本來靠著連續安打追回1分，1出局還攻占一二壘，結果日本隊暗號出現問題，內川在球投出拔腿狂奔二壘，抬頭才發現二壘上的井端弘和只有假跑，只能在一二壘間被觸殺出局。
時任日本監督山本浩二賽後表示，當時是下達雙盜壘戰術，證明內川沒有看錯暗號，但內川賽後淚流不止，表示比賽是毀在他的手裡，「我沒有任何藉口，也對前兩屆連霸的前輩感到抱歉。」
內川聖一4年前被觸殺出局。（歐新社）
4年後，內川再次披上日本隊戰袍，雖然不是先發球員，但是在關鍵時刻屢屢建功，前5場7打數擊出2支二壘打，打進3分打點，包括8強賽對古巴代打敲出超前的高飛犧牲打，幫助日本贏球晉級，賽後內川坦言4年前有許多遺憾，誓言本屆要討回世界一。
今天對上美國隊，內川在8局下代打上陣，無懼巨人終結者倫森（Mark Melancon），一棒擊出滾地安打，點燃日本隊攻勢，可惜最後在一二壘有人時，筒香嘉智未能建功，終結最後攻占得點圈逆轉的機會，賽後34歲的內川在休息室含著眼淚，告別可能是最後一次的經典賽，讓許多球迷不捨。
內川聖一含著眼淚。（取自推特）
內川聖一代打敲安。（法新社）
相關新聞
- 經典賽》無緣帶日本重返世界一 小久保總教練確定引退
- 經典賽》美國隊致勝功臣 耶利奇的速度超狂（影音）
- 經典賽》美國調度出奇招 嚇壞地主球迷笑翻日網友（影音）
- 經典賽》大聯盟流口水 菅野智之狂飆K的秘密曝光
- 經典賽》美球探瘋狂探詢的日投 2局5K影片登MLB官網
推薦新聞
-
經典賽》爭冠不怕美國 波國教練：我們比上屆更強2017/03/22 16:34
-
經典賽》無緣帶日本重返世界一 小久保總教練確定引退2017/03/22 15:13
-
中職》桃猿捷報第3趴 天王吳宗憲當開球嘉賓2017/03/22 14:09
-
日職》周刊爆陽岱鋼與家人反目 經紀公司回應了2017/03/22 14:00
-
NBA》大羅培茲談弟弟衝突 「他總是搞砸事情」2017/03/22 13:58