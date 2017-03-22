自由車》廢棄奶罩變黃金 台灣自創品牌熬過代工創奇蹟

2017年台北國際自由車展，吸引1115家廠商參展。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕亞特力士老闆劉世明原從事代工業，自己設立加工工廠，但二十年前台灣代工業蕭條，大企業將訂單轉往海外，面臨倒閉危機，為了保住40名員工的生計，劉世明決定自創品牌，因一次偶然的發想，意外開創運動市場的康莊大道。

劉世明熱愛自由車運動，但長時間騎乘，時常感受到鼠蹊部位疼痛，為了解決「跨下之痛」，他突發奇想，拿女性泳裝胸罩剩餘的布料當褲襠，沒想到意外舒適，回家後經過改良，研發出專門的深U型自由車褲，並申請專利，造福許多自由車選手，因此開啟亞特力士的品牌之路。

老闆劉世明堅持客製化、台灣製作，不願意隨波逐流到中國設廠，他說，「許多人建議我到國外設廠省成本，但我仍堅持MIT台灣製造，希望能打造本土的運動品牌，從製作、設計到銷售，都是台灣一手包辦。」

近年自由車市場萎縮，但劉世明透露亞特力士去年的業績並沒有下滑，但為了因應時勢、未雨綢繆，商品開始逐漸轉型三鐵或慢跑衣物，透過「冷黑技術」和輕薄的排汗材質，盼能讓台灣品牌再被世界看見。

運動市場是兵家必爭之地，各大廠牌都想吞食這塊大餅，劉世明則鼓勵想創業的年輕人不要好高騖遠，他形容，「台灣市場雖不大，但密度高，投一顆小石子，就能產生很大的漣漪」，他認為亞特力士的成功，不是砸大錢或是大量的外銷，而是自己在台灣扎實的蹲了馬步30年，累積經驗，才能建立穩固的品牌市場，遇到暴風雪依然能屹立不搖。

劉世明偶然的發想，用胸罩改良成褲襠，意外開創運動市場的康莊大道。（記者廖聿偉攝）