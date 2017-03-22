經典賽》爭冠不怕美國 波多黎各：我們比上屆更強
2017/03/22 16:34
麥卡琴（中）貢獻1安打1打點，賽後難掩興奮知情。（USA Today）
〔記者石毓琪／綜合報導〕隨著終結者葛雷格森（Luke Gregerson）9局下送出三上三下，美國隊以2：1擊敗日本，首度晉級經典賽決賽，球員都難掩興奮，不過晉級冠軍戰的兩隊教練倒是對此持不同看法。
擔任第6棒貢獻1安打1打點的「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen），賽後受訪也宣洩激昂的情緒，「我們打了場一級棒的比賽，這無疑是場挑戰，也是場非常棒的比賽。」決賽即將到來，麥卡琴透露出滿滿的期待，「波多黎各是一支同樣渴望冠軍的隊伍，我們也期待和他們交手，發揮我們擅長的球技，希望能拿下勝利。」
別於球員欣喜若狂，美國隊總教練李蘭（Jim Leyland）一路繃緊神經，直到葛雷格森抓下最後一個出局數。率隊首次取得爭冠一席，李蘭表示，沒特別覺得有壓力，先前美國沒能爭冠或奪冠也沒什麼特別的，明天的比賽不管結果如何，都希望球員沒有遺憾。
至於波多黎各明天將和美國爭冠，總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）表示，現在的球隊比起2013年那批更有天賦，「我們擁有比上一屆更多的人才，不光是先發名單，板凳也有更多的選擇，這是很大的差異。」
美國總教練李蘭。（資料照，歐新社）
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