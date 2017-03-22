MLB》挨轟但整體內容不差 陳偉殷獲總仔好評
2017/03/22 16:43
陳偉殷。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天在馬林魚與太空人的熱身賽當中先發，主投5局挨了2轟失2分，飆出6次三振，終場馬林魚以1：2落敗，賽後他自評變速球狀況不差，且特別和投手教練及捕手交換意見，他們也給了很棒的建議。
陳偉殷此役投出6次三振，不過卻被打出兩發陽春彈，賽後他說：「我不覺得今天三振有特別多，至於被打全壘打，主要原因還是球數落後。」陳偉殷表示，今天主要測試變速球及曲球，且他認為變速球狀況不錯，都能讓打者揮空。
陳偉殷補充，今天他也特別和投手教練奈維斯（Juan Nieves）及捕手艾利斯（A.J. Ellis）溝通過，他們給了不錯的建議，他正朝著這些建議的方向努力，而總教練馬丁利（Don Mattingly）也肯定陳偉殷今天的表現，雖然被打全壘打，但整體投得不錯。
此外，陳偉殷今天也上場打擊，但吞下三振，他表示，其實沒特別想法，只希望之後把好友高國輝傳授的技巧帶上場就好，以不影響投球為主。
相關新聞
- 經典賽》無緣帶日本重返世界一 小久保總教練確定引退
- 經典賽》美國隊致勝功臣 耶利奇的速度超狂（影音）
- MLB》普萊斯手肘不適 紅襪預計讓他5月歸隊
- 經典賽》大聯盟流口水 菅野智之狂飆K的秘密曝光
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
推薦新聞
-
Dell比洞錦標賽》今深夜開打 球王D.強森預賽強碰三大高手2017/03/22 18:15
-
經典賽》王貞治肯定日本隊 可以抬頭挺胸回家2017/03/22 17:16
-
MLB》挨轟但整體內容不差 陳偉殷獲總仔好評2017/03/22 16:43
-
經典賽》爭冠不怕美國 波多黎各：我們比上屆更強2017/03/22 16:34
-
MLS》曼聯願意放人 「小豬」加盟芝加哥火焰2017/03/22 15:44