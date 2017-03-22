MLB》挨轟但整體內容不差 陳偉殷獲總仔好評

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天在馬林魚與太空人的熱身賽當中先發，主投5局挨了2轟失2分，飆出6次三振，終場馬林魚以1：2落敗，賽後他自評變速球狀況不差，且特別和投手教練及捕手交換意見，他們也給了很棒的建議。

陳偉殷此役投出6次三振，不過卻被打出兩發陽春彈，賽後他說：「我不覺得今天三振有特別多，至於被打全壘打，主要原因還是球數落後。」陳偉殷表示，今天主要測試變速球及曲球，且他認為變速球狀況不錯，都能讓打者揮空。

陳偉殷補充，今天他也特別和投手教練奈維斯（Juan Nieves）及捕手艾利斯（A.J. Ellis）溝通過，他們給了不錯的建議，他正朝著這些建議的方向努力，而總教練馬丁利（Don Mattingly）也肯定陳偉殷今天的表現，雖然被打全壘打，但整體投得不錯。

此外，陳偉殷今天也上場打擊，但吞下三振，他表示，其實沒特別想法，只希望之後把好友高國輝傳授的技巧帶上場就好，以不影響投球為主。