中職》陳金鋒接富邦副領隊 明天上任
2017/03/22 19:12
陳金鋒。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台北報導〕「台灣巨砲」陳金鋒接下富邦悍將球團副領隊，確定明天上任，明晚將以副領隊的新身分現身新莊球場，看選手們練球。
中職開幕戰25日開打，由富邦和中信兄弟引爆「金控大戰」，富邦明晚將到新莊球場練習，備戰比賽，同時為陳金鋒舉辦入團儀式，全隊將擊掌歡迎他。
富邦延攬陳金鋒擔任副領隊，領隊蔡承儒表示，主要因為陳金鋒就是棒球界傳奇人物，影響力很大，在大聯盟和中職的經驗都能幫到球隊，並從球員角度看事情，「他也是很有智慧的人，相信他是很好的人選，可以幫助我們。」
至於經典賽前已上任的球團顧問郭泰源，日前因急性A型肝炎住院，並已返家休養。蔡承儒有跟郭泰源通過電話，「他說好很多了，沒什麼大礙，等他身體狀況好一些，再到公司談之後的細節。」
對於未來棒球一級國際賽事組訓工作由中職聯盟主導，蔡承儒表示支持，他說，體育署長林德福有跟中職會長談到未來分工，也有跟球團討論，「我們都支持聯盟想法，也支持體育署長積極協調，還有許多細節需要三方討論。」
郭泰源出任富邦悍將顧問，前陣子因病住院。（資料照，記者陳志曲攝）
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