經典賽》宿命之戰 史卓曼對決母親祖國

美國先發投手史卓曼。（資料照，歐新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕美國和日本今四強激戰，1分差首度晉級決賽，明天將由25歲右投史卓曼（Marcus Stroman）先發，巧的是他出征經典賽前一度想披上波多黎各戰袍，如今和他有地緣、血緣關係的兩隊，要在經典賽的壓軸戰役上場。

2013年，當年還沒站上大聯盟的史卓曼就曾發下豪語，希望在下一屆的經典賽能代表母親和波多黎各出征，不過事隔4年，史卓曼還是選擇披上美國戰袍，美、波大戰前夕，談到這段艱難的抉擇，史卓曼說，「我知道很多人透過社群網站和我媽媽說了一些不好聽的話，她是我媽，我永遠都會站在她身後，她支持我的一切，我不會尊重那些攻擊我母親的評論。」

第一次在冠軍賽擔任球隊的中心，史卓曼表示，自己真的很興奮，也準備好上場投球，他在3月18日預賽對波多黎各先發，第一局就被狂打4分，不過後勢回穩，4.2局失4分吞敗。憶起「一局爆」，史卓曼不將此視為陰影，「下一局我就把它拋諸腦後，我能看淡這些，繼續進行比賽，這是我以前從沒想過的。」

史卓曼大學時期就曾代表美國隊，但這次經典賽決定再披美國隊戰袍，讓他感到相當為難，「這是很困難的決定，對不起媽媽……」在母親的支持下，史卓曼義無反顧上場，「我媽百分百支持我，她要我為美國投球，她很酷。」雖然最後一戰還是得和波多黎各碰頭，史卓曼表示，為了奪冠「我已經等不及了！我想趕快衝上去投。」

台灣時間明（23）日上午9點，美國與波多黎各冠軍戰，將由史卓曼對決魯戈（Seth Lugo）。