看完美日大戰 胡金龍：我們實力不如人，別自欺欺人
2017/03/22 20:27
胡金龍表示，一場比賽很難斷定誰好誰壞，但自己實力不如人，別再自欺欺人。（記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）四強賽美日大戰在台灣時間今早結束，最終美國以2：1險勝挺進冠軍戰。同步收看賽事的中職球員工會會長胡金龍表示，「我們實力不如人，別再自欺欺人。」
綜合媒體報導，美日大戰被球迷視為美式豪放球風與日本細膩球風的比較，胡金龍認為，一場比賽很難看得出誰好誰壞，「但我們是實力不如人，比不上人家，別再自欺欺人。」
胡金龍也替遭到不少批評的總教練郭泰源緩頰，強調打球的是球員而不是球迷，全隊已經盡力，胡也提到在首爾比賽時就知道郭身體不好，不會去打擾，只祝他早日康復。
相關新聞
- 經典賽》4局壓制對手 洛克：日本隊真的很棒
- 經典賽》爭冠不怕美國 波國教練：我們比上屆更強
- 經典賽》4年前的遺憾討不回來 日本老將含淚仰天
- 經典賽》無緣帶日本重返世界一 小久保總教練確定引退
- 經典賽》美國隊致勝功臣 耶利奇的速度超狂（影音）
推薦新聞
-
NBA》「沒因此而心慌」 談低潮柯瑞霸氣回應2017/03/22 20:42
-
MLB》我菜我驕傲 白襪游擊手刷「薪」紀錄2017/03/22 19:42
-
日職》陽岱鋼開幕戰帶傷上？ 巨人：No2017/03/22 17:24
-
中職》淡水新宿舍完工 富邦悍將今起入住2017/03/22 17:16
-
經典賽》王貞治肯定日本隊 可以抬頭挺胸回家2017/03/22 17:16