看完美日大戰 胡金龍：我們實力不如人，別自欺欺人

胡金龍表示，一場比賽很難斷定誰好誰壞，但自己實力不如人，別再自欺欺人。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）四強賽美日大戰在台灣時間今早結束，最終美國以2：1險勝挺進冠軍戰。同步收看賽事的中職球員工會會長胡金龍表示，「我們實力不如人，別再自欺欺人。」

綜合媒體報導，美日大戰被球迷視為美式豪放球風與日本細膩球風的比較，胡金龍認為，一場比賽很難看得出誰好誰壞，「但我們是實力不如人，比不上人家，別再自欺欺人。」

胡金龍也替遭到不少批評的總教練郭泰源緩頰，強調打球的是球員而不是球迷，全隊已經盡力，胡也提到在首爾比賽時就知道郭身體不好，不會去打擾，只祝他早日康復。