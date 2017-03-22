中職》淡水新宿舍完工 富邦悍將今起入住
2017/03/22 17:16
富邦悍將領隊蔡承儒。（記者林正堃攝）
〔記者郭羿婕／台北報導〕富邦悍將球員們利用今天休兵日，陸續搬進位於淡水的新宿舍，領隊蔡承儒表示，宿舍有參考國外職棒的安排，整修初期也參酌總教練葉君璋的建議，加入球隊需求，他滿意地說：「看起來還不錯，球員前幾天有先看照片，也滿興奮的。」
在25日中職開幕戰前，富邦明、後天都要練球，已搬出義大宿舍的隊職員，利用今天休息日開始入住新居。
新宿舍是翻修富邦集團位於淡水的建物，除給球員住宿，還有餐廳，以及可讓大家看電視、小孩玩遊戲的公共空間，另有健身房、水療室、防護室等設備。
「其實功能還滿完整的。」蔡承儒說，經重新裝潢後，整體環境更好，住宿區域已完工，重量訓練室的部分進口器材可能4月初才會抵台，因此預計4月中旬後才能對外公開。
等一切就緒後，富邦打算邀請媒體參觀拍攝，讓球迷也能看看新環境。至於打擊和投球等練習的地方，蔡承儒說：「目前室內地方有限，將另外找地方使用。」
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