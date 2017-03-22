日職》陽岱鋼開幕戰帶傷上？ 巨人：No
2017/03/22 17:24
陽岱鋼目前仍待在三軍調整。（取自體育報知）
〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼日前因下半身不適留在三軍調整，很可能無法趕上一軍在31日的開幕戰，巨人總教練高橋由伸談起他的狀況時表示，不希望陽岱鋼勉強在開幕戰帶傷上陣。
日媒報導指出，目前陽岱鋼仍待在巨人三軍調整，雖然狀況不嚴重，但球團相當保護他，高橋由伸透露，教練團不要陽岱鋼帶傷上場，希望他能夠完全康復，且在二軍打滿一整場比賽後，再回到一軍。
此外，巨人三軍監督川相昌弘則說：「要等到陽岱鋼完全恢復，才會讓他上場。」
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