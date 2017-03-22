日職》陽岱鋼家醜疑雲 父親跳出來否認
2017/03/22 17:41
陽岱鋼被周刊報導與家裡關係不合。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔體育中心／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼剛簽下大約轉隊巨人，卻有週刊爆料陽岱鋼和家族關係不合，不僅稍早經紀公司發出聲明澄清爆料者意圖不軌，陽岱鋼父親陽德興也出來滅火，否認陽岱鋼「不孝」傳聞和兄弟內鬥說。
週刊爆料陽岱鋼成名後和家人漸行漸遠，更與哥哥陽耀勳因為合買房子給父母一事破局撕破臉，陽岱鋼父親今受訪指稱「很訝異」，並指出陽岱鋼有事就會聯絡，夫妻倆每個月都會給生活費，且不久前才通電話，夫妻倆還偕同岳母到台東看他，和週刊說的「鮮少回台東，坐一下就走了」說法不一，陽父親還說，陽岱鋼夫妻幫他買的新房還在裝潢，只是陽岱鋼為保留驚喜，暫不透露新房地點。
此外，週刊指出陽岱鋼和哥哥陽耀勳曾有意合買房子給父母破局，因而產生嫌隙，陽父說「很訝異」，因為兄弟倆感情好，陽耀勳偶爾會抱怨陽岱鋼太忙不接電話；和親戚因借錢導致關係生變，陽父更反駁沒這回事，因為親戚沒陽岱鋼電話，要聯繫都得透過他。
為保護陽岱鋼，經紀公司稍早公開澄清，聲明指出陽岱鋼早已經準備了房子，也有一筆錢交付信託，確保父母衣食無虞，痛斥爆料者目的在錢，做出不實爆料，關於週刊不實的攻擊指責，希望大家將焦點放在運動場上。
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