中職》新莊開幕戰滿場 富邦試水溫不採全主場
2017/03/22 17:50
富邦悍將新莊開幕戰預售票已全數售罄。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台北報導〕在Lamigo桃猿開啟「全猿主場」風潮後，義大犀牛也曾採用全主場，但富邦接手後，暫不延續此做法。主場加油區設在一壘側，三壘留給客隊球迷，領隊蔡承儒說：「因為還沒自己經營過，先看現場反應，未來視狀況調整。」
中職開幕戰25日點燃戰火，由富邦在新莊主場出戰中信兄弟，開幕戰預售票已全數售罄，將是1萬2500人滿場的「金控大戰」，隔天於新莊球場再戰桃猿，目前預售票賣出約4000張。
悍將想挑戰開季前兩戰滿座，蔡承儒今天出席記者會，也號召球迷進場支持。他說：「第2場還有很多成長空間，主要是桃猿球迷比較習慣看主場，所以三壘側空位較多，但一壘側賣得還不錯。」
富邦計畫明年認養新莊球場當主場，蔡承儒說，該球場還有許多硬體需要提升，包括讓球迷觀戰及停車更便利的周邊規劃，都要持續評估。
隨著球衣、吉祥物、啦啦隊女孩等球隊新面貌公布後，富邦獲得不少好評，蔡承儒有「鬆一口氣」的感覺，他說，一切都算在掌控中，也開心球員狀況進入佳境，他笑說：「昨天看比賽贏球也滿開心的。」
蔡承儒表示，行銷是服務球迷的方式，所以球團非常注重行銷，「當然球賽本身最重要，如何豐富球迷看球體驗，也是吸引他們進場因素之一。」
相關新聞
推薦新聞
-
Dell比洞錦標賽》今深夜開打 球王D.強森預賽強碰三大高手2017/03/22 18:15
-
田徑》翱翔天際不滿足 空姐撐出香港紀錄2017/03/22 17:53
-
MLB》挨轟但整體內容不差 陳偉殷獲總仔好評2017/03/22 16:43
-
自由車》廢棄奶罩變黃金 台灣自創品牌熬過代工創奇蹟2017/03/22 16:12
-
MLS》曼聯願意放人 「小豬」加盟芝加哥火焰2017/03/22 15:44