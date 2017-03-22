MLB》我菜我驕傲 白襪游擊手刷「薪」紀錄
2017/03/22 19:42
白襪游擊手安德森簽下大聯盟史上年資最短的最大約。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕去年季中才被拉上大聯盟，年資未滿一年的23歲游擊手安德森（Tim Anderson）卻寫下「薪」紀錄，他所屬的芝加哥白襪以6年2500萬美元（約新台幣）續約，合約附帶2023、2024年球隊選擇權，兩年買斷金各是100萬。
安德森在2013年選秀會第17輪被白襪相中，去年6月才在大聯盟亮相，不過菜鳥年成績不俗，99場比賽410打數擊出9轟30打點，打擊率2成83。今年他將賺進85萬美元，接下來年薪分別為100萬、140萬、400萬、725萬和950萬，2023和2024年，球團附有1250萬和1400萬的選擇權，2年買斷金都是100萬，若白襪這8年當中都續留安德森，這張合約總價將高達5050萬。
以最短年資簽下6年合約，安德森直呼「生活變了」，「對我來說，我的表現能讓他們以這樣的方式獎勵，是一種幸福，特別是像我這樣的人，我真的很榮幸我做到了。」
安德森這紙合約創下大聯盟史上年資最短的最大約，白襪總管漢恩（Rick Hahn）表示，雙方都有風險，但就球團角度而言，這樁交易談得相當流暢，「先前我們曾談論過，如果能激勵Tim有更好的表現，那他值得這個價碼。他不只是為了賺錢，他想做到最好，還有想奪冠的野心。」
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