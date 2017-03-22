NBA》勇士利多 杜蘭特練投可望季後賽前歸隊（影音）
2017/03/22 18:00
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）因為左膝傷勢缺陣多時，雖然球團並未有明確歸隊時間表，但目前他已經開始練習投籃，有機會在季後賽開打前歸隊。
杜蘭特日前在與巫師一戰中，不慎傷到左膝蓋，已經缺陣達11場，且這段期間，勇士還吞下三連敗，狀況一度不佳。
杜蘭特在受傷初期，一度傳出將無限期休兵，後來檢查結果出爐，得至少休4周，不過今天有好消息傳出，杜蘭特在勇士與小牛賽前進行投籃練習，且整體狀況看起來不錯，《Fox Sports》也透露，勇士球團希望他能趕在季後賽前歸隊。
杜蘭特。（資料照，美聯社）
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