田徑》翱翔天際不滿足 空姐撐出香港紀錄

蔡倩婷於國泰航空服務，也是香港女子撐竿跳紀錄保持人。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／草屯報導〕2017年第24屆南投草屯國際室內撐竿跳錦標賽首度有香港隊加入，身材高挑的撐竿跳女將蔡倩婷，正職是空姐，她不僅喜歡飛上雲霄的感覺，她熱愛飛越過橫桿的刺激，身為香港紀錄3公尺50保持人，她不願停下田徑之路，她希望帶回更多技術，協助香港撐竿跳發展。

蔡倩婷初中就接觸田徑，起初專項是跳高與跨欄，大學後因腳部傷勢，轉而訓練撐竿跳，她表示，香港女子撐竿跳選手並不多，有時甚至人數過少，連比賽都沒辦法舉行，她因緣際會下認識台灣教練楊木輝。

習慣台灣彈性的訓練節奏，蔡倩婷休假期間常飛來寶島，她表示，台灣很多高中、甚至國中選手就已經可以飛過她的紀錄，她因此受到激勵，「我還有很多要學習的地方，多學、多看。」這也是她堅持不放棄田徑的原因。

蔡倩婷首度參加室內賽事，跳出3公尺30成績，排在菁英組第七名。

蔡倩婷於國泰航空服務，也是香港女子撐竿跳紀錄保持人。（記者卓佳萍攝）