Dell比洞錦標賽》今深夜開打 球王D.強森預賽強碰三大高手
2017/03/22 18:15
D.強森。（資料照，USA Today Sports）
〔記者趙新天／綜合報導〕世界高爾夫錦標賽系列的Dell Technologies比洞錦標賽，於台灣時間今天深夜在德州奧斯丁展開分組預賽，球王D.強森這組有點硬，對手都是四大賽冠軍得主。
總獎金975萬美元（約台幣2億9920萬元）的Dell Technologies比洞錦標賽，共同64位高手受邀參加，預賽每4人1組，共有16組進行單循環對戰，分組冠軍才能晉級前16強的複賽。
參賽選手依照世界排名順序，前16強為各組種子選手，排名第17至32名則隨機抽籤編入各組，然後才把33至48名抽籤分組，最後再把49名以後的16位選手抽籤分出。
現任球王D.強森預賽3場的對手實力不弱，他所在的第1組選手都有四大賽冠軍資歷，包括去年美國PGA錦標賽冠軍渥克、拿過美國公開賽和PGA錦標賽冠軍的德國名將凱末爾，和2012年美國公開賽冠軍的辛普森。D.強森將在台灣時間明天凌晨1時48分首戰辛普森。
地主好手史畢斯這次名列第5種子，預賽同組對手包括他的萊德盃隊友摩爾，和日本的池田勇太、谷原秀人。
日本名將松山英樹則是第4種子選手，他這組最主要的對手是南非的烏斯蘇伊森，另外還有美國老將佛瑞克和英格蘭的費雪。
分組預賽連打3天，16強和8強戰排在當地時間週六舉行，四強準決賽和冠軍戰則排在德州當地週日。
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