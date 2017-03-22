NBA》與對手爆發衝突 伊巴卡：不想因打架無法上場

伊巴卡與羅培茲在第三節爆發肢體衝突。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今公牛作客暴龍，第三節時，公牛中鋒羅培茲（Robin Lopez）與暴龍前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）爆發肢體衝突，兩人因此提早退場，這也讓原本一路領先的公牛，在比賽最後以120：122慘遭逆轉，吞下一敗。

賽後伊巴卡表示，當時向羅培茲揮拳是因為想要保護自己，「羅培茲向我揮了一拳，我必須保衛自己。」伊巴卡接著說：「我不能只站在那邊讓他打我，所以不得不做出反擊。」

「我希望聯盟能了解當時的情況，我們並沒有先揮拳。」伊巴卡提到:「我知道有時籃球會有肢體碰撞、互相說一些垃圾話，但是像那樣的揮拳並沒有討論的餘地，我還想打球，不希望因為這樣就無法上場。」

此役伊巴卡上場26分，繳出16分、6籃板、1助攻的成績。