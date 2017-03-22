NBA》「沒因此而心慌」 談低潮柯瑞霸氣回應

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以112：87擊敗小牛，「浪花兄弟」也逐漸找回手感，柯瑞（Stephen Curry）拿下17分，湯普森（Klay Thompson）三分球8投5中繳出23分，談起先前的低潮，柯瑞表示，隊友們也未因此感到焦慮。

「這很好笑，兩三個星期前，隊上每個人都在想說，自己的投籃到底是出了什麼狀況，但我們沒有因此感到太焦慮，也沒把話太早說死。」勇士先前在杜蘭特（Kevin Durant）受傷缺陣情況下，一度陷入小低潮，吞下三連敗，而柯瑞拿手的外線也失去準星，但近幾場比賽，他逐漸找回手感，前役對雷霆甚至砍進7顆三分球，回頭看這段期間的低潮，也並未感到沮喪。

談起湯普森今天三分球精準的表現，柯瑞則說：「那就是他（湯普森）比賽的方式，他就是個得分好手，而他也在今晚向大家展現他的技能。」