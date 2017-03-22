經典賽》演奏樂器助陣 日式應援讓美國球迷開眼界（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美日兩大棒球強權在經典賽四強賽中碰頭，日本球迷維持他們的一貫作風，在場邊演奏樂器，為球隊吶喊助陣，這特別的方式，讓不少美國球迷大開眼界。

外媒提到，日本為了本次經典賽可是有備而來，準備了很多道具、樂器，就是希望為自己國家加油，雖然平常美國或是拉丁美洲球迷看球也很激動，但比起日本，還是略遜一籌。

WBC的推特還特別放上日本球迷在場邊演奏樂器的加油影片，也強調這對很多美國球迷來說，是不同的體驗。不過該則推特也引來不少球迷議論，有人認為這沒什麼不好，這就是日本的棒球文化，但也有人說，雖然很特別，可是好像有點太吵。

不少日本球迷為國家隊加油。（歐新社）

不少日本球迷為國家隊加油。（法新社）

日本球迷的加油方式讓美國球迷感到很特別。（歐新社）