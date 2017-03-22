經典賽》背負阿爸的願望 美國終結者三度救援成功

葛雷格森讓日本隊三上三下，助隊守成振奮吶喊。（歐新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕美日四強碰頭拚戰9局，終結者葛雷格森（Luke Gregerson）7球投出三上三下，拿下經典賽第3場救援成功，美國也以1分差晉級冠軍戰，這對連續2屆參賽的他來說意義非凡，特別是穿上象徵父親的18號球衣。

葛雷格森的父親今年元旦因腦癌逝世，對幾周後就要參賽的葛雷格森而言無疑是一大打擊，他披上18號球衣，就是因為這個號碼和父親密不可分，「我父親在整個職業壘球生涯都穿18號，看到這個數字就會想起他，因此18號是我的唯一選擇。」葛雷格森憶起父親，「他是非常瘋狂的棒球迷，這些年的比賽，只要他看到我為國家打球，胸前、背上繡著他的名字，是很棒的感覺。」

葛雷格森至今4場比賽，一共拿下3次救援成功，是經典賽投手最多，4局都沒被擊出安打，也沒失掉任何分數，他說，「這很難用言語形容，身處在這支偉大的團隊，和一群高水準的球員在一起，你絕對不會想成為那顆老鼠屎，我很高興能在這樣的隊伍裡擔任一員。」

葛雷格森的18號球衣，與他的父親息息相關。（歐新社）