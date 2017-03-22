經典賽》主戰捕手打出名堂 美媒：Good Job！小林誠司

日本隊捕手小林誠司。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊明星捕手嶋基宏因腿傷，經典賽前退出，首次打經典賽，小林誠司頂上主戰捕手一職，不僅洗刷「自殺棒」名號，守備能力也堪稱一流，今天美日戰直播，連投手出身、《MLB NETWORK》球評Jim Kaat觀戰都不禁大讚「Good Job！小林！」

日本隊苦遭先發投手洛克（Tanner Roark）封鎖，只有擊出2支零星安打，一支就是小林誠司打的，他在預賽裡一度對中國開轟，對荷蘭敲出超前安打，古巴戰則是追平分，在關鍵時刻不時把握機會，雖然都埋伏在第9棒，7場比賽全勤，僅對澳洲沒有敲安，其餘皆有安打，賺進6分打點。

和巨人王牌投手菅野智之搭檔，兩人聯手交出6局失1分的佳作，小林還上演一次阻殺成功，讓瓊斯（Adam Jones）盜壘失敗，Kaat也不禁嘆「WOW！」還大讚這球「是日本棒球首屈一指的傳球」。賽後，小林的打擊率攀升到4成50，投捕俱佳的表現，讓美媒認可他能擔當日本隊主戰捕手。