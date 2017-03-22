經典賽》6局好投備受肯定 菅野智之：學習經驗

菅野智之。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本今天以1：2在經典賽四強戰中不敵美國，不過先發投手菅野智之的精采表現大獲好評，不僅令對手主帥李蘭（Jim Leyland）印象深刻，「海賊王」A. 麥卡琴（Andrew McCutchen）也稱讚他的投球內容。

菅野智之此役主投6局僅失1分，飆出6三振，令美國隊印象深刻， 大聯盟官網也用「菅野證明自己能壓制MLB全明星」為標題 ，撰文分析他的投球表現。美國隊主帥李蘭表示，菅野的身手足以讓他站上大聯盟，也對他的表現印象深刻，A. 麥卡琴也說：「他的控球很好，沒給打者有好的機會去揮擊。」

雖然最後日本仍以1分飲恨，但菅野表示他清楚這是很重要的一戰，他也盡力了，「我認為這場比賽對我的棒球生涯而言，有一定的幫助，也是相當難忘的經驗。」此外，他也感謝監督小久保裕紀願意給他機會。