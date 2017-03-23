中職》從LamiGirls轉富邦天使 女神AMIS今發文感謝

Amis（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將日前公布啦啦隊「富邦天使」，其中從桃猿LamiGirls退團的Amis，赫然出現在天使陣容，引發網友們熱議。Amis今天凌晨在臉書上發文，表示在桃園的日子，真的很幸福很快樂。

臉書粉絲擁有逾30萬名粉絲的Amis，她今晨發文說，「四年前踏進球場，認識了棒球，然後就愛上棒球了。在桃園的日子，真的很幸福很快樂。四年了，那是一個像家的地方。當我知道自己即將離開那個家，每一滴淚都好難過不捨。」

Amis表示，「因為不知道下一步在哪裡，該往哪裡走。但我有大家的愛真的無比幸福無比的幸運！真的很謝謝大家這幾年的照顧，很多事情不是不說，而是不知道該怎麼說。」

她說，「莫忘初衷，這四個字我一直我謹記在心，所以我一樣會帶著笑容邁步向前，帶著正向的力量 繼續加油。未來我也會繼續當那個喜歡跳舞喜愛棒球喜歡跟著球迷一起吶喊舞動的蜜絲。」

除了Amis外，前獅隊Uni-Girls的Julie，以及中信兄弟Passion Sisters豆芽、東東，過去在義大時期擁有高人氣的葛皇Grace、卡卡和橘子，也都入列天使陣容。

富邦啦啦隊Fubon Angels。（資料照，記者廖振輝攝）