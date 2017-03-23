經典賽Live》力拚首冠 美國首局就有攻勢！

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 美國 0 0 1 0 波多黎各 0 0 0

第一局

1上，美國耶利奇敲二壘打，但狀況差的四棒艾倫納多又被三振，無功而返。

賽前報導

〔記者林宥辰／綜合報導〕隊史首度闖進冠軍戰的美國隊、上屆叩關冠軍失敗的波多黎各，兩軍於台灣時間今天上午9時正式交鋒，雙方匯集不少當今大聯盟球星，贏家將首次成為經典賽冠軍。《繼續閱讀》

雙方先發

【美國】

1（二）Kinsler

2（中）Jones

3（左）Yelich

4（三）Arenado

5（一）Hosmer

6（右）McCutchen

7（遊）Crawford

8（DH）Stanton

9（捕）Lucroy

9（遊）Crawford

投手 Marcus Stroman

【波多黎各】

1（左）Pagan

2（游）Lindor

3（三）Correa

4（指）Beltran

5（捕）Molina

6（二）Baez

7（右）Rosario

8（一）Rivera

9（中）Hernandez

投手 Seth Lugo