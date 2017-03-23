經典賽Live》力拚首冠 美國首局就有攻勢！

2017/03/23 09:29

 

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美國

 

 

 

 

 

 

 

 

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波多黎各

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一局

1上，美國耶利奇敲二壘打，但狀況差的四棒艾倫納多又被三振，無功而返。

賽前報導

〔記者林宥辰／綜合報導〕隊史首度闖進冠軍戰的美國隊、上屆叩關冠軍失敗的波多黎各，兩軍於台灣時間今天上午9時正式交鋒，雙方匯集不少當今大聯盟球星，贏家將首次成為經典賽冠軍。《繼續閱讀》

雙方先發

【美國】

1（二）Kinsler
2（中）Jones
3（左）Yelich
4（三）Arenado
5（一）Hosmer
6（右）McCutchen
7（遊）Crawford
8（DH）Stanton
9（捕）Lucroy
9（遊）Crawford
投手 Marcus Stroman

【波多黎各】

1（左）Pagan
2（游）Lindor
3（三）Correa
4（指）Beltran
5（捕）Molina
6（二）Baez
7（右）Rosario
8（一）Rivera
9（中）Hernandez
投手 Seth Lugo

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