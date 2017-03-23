NBA》柯爾不反對輪休 稱例行賽該減為75場

〔體育中心／綜合報導〕球員輪休話題引起聯盟高度關切，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對於球季長度及輪休策略發表看法，他建議例行賽場數應從82場減少到75場，如果真能實現，他願意為此降低薪水。

「我不會反對輪休，即使是以我的薪水為代價也一樣，」柯爾說，「這本來就該是每個人都支持的事，我認為將例行賽場數減少到75場，賽程上就會有戲劇性的變化。但是減少場數很難，這會危及每一個相關人員的收入。收入的減少可以補救，也可能無法補救，但我認為減少場數能幫助聯盟為下個球季做安排，多考慮地理位置與飛行距離，也對安排賽程有所幫助。」

聯盟將在4月7日召開會談，並與各隊經理討論輪休與賽程問題。柯爾對此表示：「我也能理解球迷們有多難受，但正是因為輪休，球員才能在下次出賽保有體力。我想總裁席爾瓦（Adam Silver）會找到方法解決。」

柯爾（右）。（資料照，美聯社）