經典賽》會跑的直球打不好 日本打者好苦惱（影音）
2017/03/23 08:24
〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽四強戰，日本最後以1：2輸球，連兩屆止步四強。日本打者紛紛對二縫線直球很苦手，主力打者中田翔就表示，球的變化超乎想像。
美國隊昨天的先發投手洛克（Tanner Roark）就是名常使用二縫線速球的選手，他主投4局僅僅被敲2安，完全壓制日本打者。
中田翔說，小白球的變化超乎想像，雖然球速不算太快，但二縫線球就有差異。他認為美國隊的投手真的很厲害，自己也要加強才行。中田翔指出，日本投手的直球就不會像美國投手這麼會「跑」，他認為二縫線球就是日本棒球與世界棒球的差距。
日本隊總教練小久保裕紀表示，會動的直球威力明顯高一層次，在以四縫線為主的日職聯盟來說，很難有訓練的機會。
中田翔。（法新社）
洛克。（USA Today Sports）
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