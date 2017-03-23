NBA》林書豪新搭檔？ 籃網有意網羅活塞主力後衛
2017/03/23 09:57
〔體育中心／綜合報導〕聯盟戰績敬陪末座的籃網，季中送走波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）後，就缺少穩定的得分後衛。據《紐約郵報》報導，籃網將在今夏追求成為受限自由球員的活塞先發後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。
卡德威爾波普今年24歲，本季至今出賽66場，平均出場33.9分鐘，能得到14.2分、3.3籃板、2.7助攻、1.2抄截。
籃網隊今夏將擁有約3300萬美元（約新台幣9.9億）的薪資空間，最多能向自由球員開價4年1.03億美元（約新台幣31億元），除了薪水之外，位置在紐約也是吸引球員的優勢。去年夏天為了補強得分後衛，籃網先後向強森（Tyler Johnson）、克拉布（Allen Crabbe）報價，但熱火、拓荒者也跟進報價留人。
去年11月，卡德威爾波普沒有與活塞達成續約協議。消息指出，波普要價年薪2000萬美元，但活塞不同意這樣的頂薪價碼。籃網若打算向卡德威爾波普出價，活塞也可能先一步開5年的頂薪合約，以時間長度誘使他留下。
卡德威爾波普。（資料照，法新社）
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